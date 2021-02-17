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    17:45, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Восемь проектов по выращиванию рыбы реализуют в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау реализуют 8 проектов по выращиванию товарной рыбы, ​сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время отчета о проделанной в прошлом году работе. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК область представила 8 проектов по разведению рыбы. В их числе - 6 проектов по развитию прудовых хозяйств по выращиванию товарной рыбы, один проект по созданию рыбоводческого хозяйства и один по расширению действующего рыбоводческого завода», - сообщил глава региона М. Досмухамбетов.​ ​

    Напомнив, в прошлом году в области выловлено 11 тысяч 600 тонн рыбы. 11 тысяч тонн переработано. Рыба и рыбная продукция отправлялись на экспорт во многие страны СНГ и дальнего зарубежья.
    В отрасли в периоды весенней и осенней путины было занято 4 800 человек.


    Теги:
    Атырауская область
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