Восемь проектов по выращиванию рыбы реализуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау реализуют 8 проектов по выращиванию товарной рыбы, ​сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время отчета о проделанной в прошлом году работе. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК область представила 8 проектов по разведению рыбы. В их числе - 6 проектов по развитию прудовых хозяйств по выращиванию товарной рыбы, один проект по созданию рыбоводческого хозяйства и один по расширению действующего рыбоводческого завода», - сообщил глава региона М. Досмухамбетов.​ ​

Напомнив, в прошлом году в области выловлено 11 тысяч 600 тонн рыбы. 11 тысяч тонн переработано. Рыба и рыбная продукция отправлялись на экспорт во многие страны СНГ и дальнего зарубежья.

В отрасли в периоды весенней и осенней путины было занято 4 800 человек.