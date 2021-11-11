+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: -1 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Восемь проектов карагандинских школьников признаны лучшими на республиканском конкурсе среди учащихся NIS

11 Ноября 2021 20:11
Поделиться:
Восемь проектов карагандинских школьников признаны лучшими на республиканском конкурсе среди учащихся NIS

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученики карагандинской NIS заняли призовые места на конкурсе научных проектов среди всех Назарбаев интеллектуальных школ Казахстана. Юные исследователи представили на суд жюри работы по математике, физике, химии и биологии, а также по литературе и краеведению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области
В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки  школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение Выплаты по гособязательствам для объектов образования пересмотрят в Нур-Султане Какие изменения внесены в нормативно-правовые акты в сфере науки в Казахстане

В конкурсе участвовало более 300 учеников. Восемь карагандинских проектов заняли призовые места. Еще один проект был отмечен специальной грамотой.

Одной из работ, занявшей I место, стал проект ученика 12-го класса призера различных международных олимпиад Рахима Баймурзина «Применение теории графов при решении комбинаторных задач на перекрашивание плоскости». Научная работа связана с математикой.

Ученик 9-го класса Санжар Абишев исследовал пути привлечения подростков к чтению и разработал методическое пособие, которое поможет закрепить знания, полученные в процессе чтения. Его работа была высоко оценена жюри и также признана достойной I места.

Ученица 11-го класса Алия Куатжан заняла ІІ место, изучив интертекстуальные связи в произведениях писателя Аскара Алтая.

«Такой анализ помогает глубже познать мир писателя, определить стиль и помочь читателю понять текст и раскрыть идею автора», – отметила Алия.

Среди призовых проектов и научные работы по физике, биологии, информатике, литературе и краеведению. В дальнейшем школьники планируют усовершенствовать свои исследования и представить их на республиканских и международных конкурсах.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Образование  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области
В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки  школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение
Выплаты по гособязательствам для объектов образования пересмотрят в Нур-Султане
Какие изменения внесены в нормативно-правовые акты в сфере науки в Казахстане
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
3 92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
4 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
5 На трое суток арестованы четверо охранников за противодействие мониторинговой группе в Кокшетау
6 Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Читайте также
Готовность спасателей и техники к зиме проверили в Карагандинской области
Несколько кредитов на инвалида оформила 18-летняя аферистка в Караганде
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
На трое суток арестованы четверо охранников за противодействие мониторинговой группе в Кокшетау
Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив