Восемь проектов карагандинских школьников признаны лучшими на республиканском конкурсе среди учащихся NIS

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученики карагандинской NIS заняли призовые места на конкурсе научных проектов среди всех Назарбаев интеллектуальных школ Казахстана. Юные исследователи представили на суд жюри работы по математике, физике, химии и биологии, а также по литературе и краеведению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе участвовало более 300 учеников. Восемь карагандинских проектов заняли призовые места. Еще один проект был отмечен специальной грамотой.

Одной из работ, занявшей I место, стал проект ученика 12-го класса призера различных международных олимпиад Рахима Баймурзина «Применение теории графов при решении комбинаторных задач на перекрашивание плоскости». Научная работа связана с математикой.

Ученик 9-го класса Санжар Абишев исследовал пути привлечения подростков к чтению и разработал методическое пособие, которое поможет закрепить знания, полученные в процессе чтения. Его работа была высоко оценена жюри и также признана достойной I места.

Ученица 11-го класса Алия Куатжан заняла ІІ место, изучив интертекстуальные связи в произведениях писателя Аскара Алтая.

«Такой анализ помогает глубже познать мир писателя, определить стиль и помочь читателю понять текст и раскрыть идею автора», – отметила Алия.

Среди призовых проектов и научные работы по физике, биологии, информатике, литературе и краеведению. В дальнейшем школьники планируют усовершенствовать свои исследования и представить их на республиканских и международных конкурсах.