Восемь пострадавших от паводков семей получили новое жилье в Кокшетау

В городе Кокшетау восемь семей, пострадавших от паводков, получили ключи от нового жилья. Квартиры жители смогли выбрать себе сами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новоселы не скрывают слез радости. Долгие годы они ждали, что их ветхое жилье снесут, а они получат квартиры. Но о том, что выбрать новую жилплощадь они смогут сами, даже не мечтали.

— В этом году мы приближались к реновации, должны были по госпрограмме получить жилье. Но нас затопило. Ущерб был колоссальный, мебель плавала в воде… Холодильник переворачивался… Описать словами сейчас это сложно. Зайти в дома было невозможно. Выезжала комиссия, экспертиза установила, что возможности проживать в этих домах нет. И вот сегодня мы получаем ключи от нового жилья! Оказать помощь в течение месяца — это очень здорово, — поделилась своей историей Асыл Бектемирова.

По словам горожанки, их частный сектор всегда был особо подтопляемый. Особенно Вернадского, 76 — проживали люди в крайне тяжелых условиях. Теперь и они дождались перемен.

— Мы сами выбрали двухкомнатную квартиру, которую и хотели. Это просто счастливый случай! Я благодарю и правительство, и администрацию области и города, — добавила Асыл Бектемирова.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Еще одна обладательница нового жилья — Юлия Николаева. Девушка проживала вместе со своим дедушкой по адресу Вернадского, 70. С 2019 года дом постоянно подтапливало водой, но говорить о том, как было плохо, и вспоминать прошлое она не хочет.

— У меня ощущение счастья, исполнилась мечта. Дом пострадал, и теперь мы будем жить в новой приятной обстановке. Уровень воды был высокий… все было очень грустно. Квартиру выбирали сами, евродвушка, прекрасная, светлая, мы счастливы! Теперь начнется наша новая жизнь, — сказала девушка, не скрывая слез радости.

В прямом эфире был дан старт сносу ветхого жилья, в котором ранее проживали люди. По словам акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, теперь на этой территории вместо аварийных домов начнется строительство новых многоквартирных.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Ключи от нового жилья новоселы получили из рук акима области.

— Как отметил наш Президент: «Никто не останется без внимания. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены соответствующей заботой государства». И в рамках исполнения этого поручения мы продолжаем вручать ключи от квартир гражданам, чьи дома пострадали от природной стихии и стали непригодными для жилья, — подчеркнул Марат Ахметжанов.

По словам руководителя региона, обследование жилья продолжается.

— Прошу граждан набраться терпения. Все люди, дома которых будут признаны непригодными для жилья, будут обеспечены комфортным жильем. Да, я ускоряю процесс, руководствуюсь принципом — то, что не запрещено законом, то разрешено, поэтому буду принимать такие смелые решения. Беру ответственность на себя, чтобы быстрее вам восстановить ваши нарушенные права и обеспечить вас жильем, — добавил Марат Ахметжанов.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

В областном центре уже приобретены квартиры 11 пострадавшим семьям города Кокшетау. Всего же 1054 акмолинца уже получили единовременные выплаты в размере 100 МРП. Возмещены расходы на ремонтные работы 74 семьям в Аккольском, Аршалынском, Ерейментауском, Жаксынском, Зерендинском, Целиноградском районах. Оценка материального ущерба продолжается.