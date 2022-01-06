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    02:03, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Восемь полицейских и военнослужащих Национальной гвардии погибли - МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм и мародерства, организованные провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения, погибло восемь сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    «Атакам с применением камней, арматуры, бит, зажигательных смесей были подвергнуты ряд объектов государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг, а также специальный автотранспорт органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан. Нанесён значительный материальный ущерб инфраструктуре», - говорится в сообщении МВД РК.

    Зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации пациентов в медицинские учреждения.

    «От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения – правоохранителей, медиков, а также простых жителей, 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения, погибли восемь», - сообщили в МВД.

    В настоящее время органами внутренних дел принимаются все необходимые меры к недопущению роста эскалации насилия.

    «Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших закон, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия, рекомендует руководствоваться информацией из официальных источников», - говорится в сообщении МВД РК.

    Теги:
    МВД РК Нацгвардия Общество ЧП-2022 Правоохранительные органы
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