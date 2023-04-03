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Восемь погибших в ДТП в Актюбинской области: водителя осудили на 5 лет

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Апреля 2023, 09:12
Восемь погибших в ДТП в Актюбинской области: водителя осудили на 5 лет

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мугалжарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении волителя, преданного суду по обвинению в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 4 статья 345 УК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

Из материалов дела следует, что К. управляя автомобилем марки «ВАЗ-21140», при въезде на трассу Актобе - Астрахань, нарушая требования ПДД, не обращая внимания на автомобиль, который ехал по главной дороге, совершил столкновение с автомашиной марки «LADA LARGUS». При этом последняя автомашина, непроизвольно изменив направление движения на противоположное направление, столкнулась с автомашиной марки «Kia Sorento».

В результате ДТП на месте происшествия погибли 5 человек, 3 человека скончались в районной больнице.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

Прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.

Санкция статьи 345 ч.4 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание признаны чистосердечнгое расскаяние в содеянном и полное возмещение потерпевшим материального и морального вреда. Кроме того, судом учтено состояние здоровья подсудимого (наличие онкологического заболевания и инвалидности 3 группы).

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание не установлено.

Приговором суда К. осужден к лишению свободы сроком на 5 лет с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.

Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.


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