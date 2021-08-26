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Восемь поездов могут задержаться из-за происшествия в Жамбылской области

26 Августа 2021 22:51
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Восемь поездов могут задержаться из-за происшествия в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Восемь поездов могут задержаться из-за происшествия в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТЖ.

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«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам ожидается задержка пассажирских поездов:

- №41 сообщением Алматы-2 - Атырау;

- №11 сообщением Алматы-2 - Шымкент;

- №78 сообщением Мангыстау - Алматы-2;

- №24 сообщением Актобе – Алматы-1;

- №002 сообщением Шымкент – Алматы-2;

- №72 сообщением Туркестан – Алматы-2;

- №86 сообщением Сарыагаш – Нур-Султан-1;

-№22 сообщением Кызылорда – Семей.

Для получения более подробной информации пассажирам необходимо обращаться в справочные бюро железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105», - говорится в сообщении АО «НК «КТЖ».


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#Жамбылская область   #Происшествия   #Транспорт  
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