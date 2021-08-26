Новости
Восемь поездов могут задержаться из-за происшествия в Жамбылской области
26 Августа 2021 22:51
Поделиться:
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Восемь поездов могут задержаться из-за происшествия в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТЖ.
Новости по темеЧисло пострадавших во время взрывов в Жамбылской области выросло до 66 Пожар на складе воинской части в Жамбылской области: 12 военнослужащих пострадали Более 920 тонн сена сгорело в этом году в ВКО
«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам ожидается задержка пассажирских поездов:
- №41 сообщением Алматы-2 - Атырау;
- №11 сообщением Алматы-2 - Шымкент;
- №78 сообщением Мангыстау - Алматы-2;
- №24 сообщением Актобе – Алматы-1;
- №002 сообщением Шымкент – Алматы-2;
- №72 сообщением Туркестан – Алматы-2;
- №86 сообщением Сарыагаш – Нур-Султан-1;
-№22 сообщением Кызылорда – Семей.
Для получения более подробной информации пассажирам необходимо обращаться в справочные бюро железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105», - говорится в сообщении АО «НК «КТЖ».
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Население Жамбылской области призвали не поддаваться панике
- Число пострадавших во время взрывов в Жамбылской области выросло до 66
- Пожар на складе воинской части в Жамбылской области: 12 военнослужащих пострадали
- Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
- Крупный пожар в Алматы: была угроза распространения на АЗС
- Ограничено дорожное движение на дороге «Алматы-Ташкент-Термез»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн