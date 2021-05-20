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Восемь подозреваемых в квартирных кражах задержали в Атырауской области

20 Мая 2021 14:42
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Восемь подозреваемых в квартирных кражах задержали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау задержали восемь подозреваемых в квартирных кражах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 19 по 21 мая на территории Атырауской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира». Цель мероприятия - выявление, задержание и привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению квартирных краж. В рамках проекта «Безопасный двор» организуются работы КСК по установке камер видеонаблюдения в подъездах многоэтажных домов. По области раскрыто 7 квартирных краж. За их совершение задержано 8 человек, в том числе 1 разыскиваемый преступник»,- сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Квартира» также проводятся онлайн-брифинги в социальной сети «Профилактика квартирных краж».


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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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