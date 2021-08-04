Восемь поддельных ПЦР-справок выявили в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По факту использования поддельных ПЦР-справок выявлено восемь жителей г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Среди граждан не прекращаются факты использования поддельных ПЦР-справок. В этот раз, в орбите уголовного преследования по факту использования поддельных ПЦР-справок оказались сразу восемь жителей г. Алматы. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Сарыкул Жоланов.

«Так, 30 июля текущего года в Международном аэропорту г. Алматы транспортные полицейские, совместно с сотрудниками обеспечения пассажирских перевозок аэропорта города, установили и задержали группу лиц, у которых были поддельные справки об отрицательном результате ПЦР», - отметил С. Жоланов.

По его словам, все задержанные являются сотрудниками одной из частных фирм г. Алматы, где в качестве премии отличившимся работникам были предоставлены путевки в г. Дубай ОАЭ.

При допросе правонарушители пояснили, что купили ПЦР-тесты через интернет.

«В настоящее время по данным фактам начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Использование заведомо подложного документа)», - резюмировал полковник полиции.

Также он добавил, что это уже 11 факт выявленный в аэропорту г. Алматы.

Полицейские вновь предупреждают граждан, что за использование заведомо подложного паспорта вакцинации есть наказание штрафом в размере до 160 МРП (почти 467 тысяч тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток.