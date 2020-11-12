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Восемь ПЦР-лабораторий мощностью 10 тысяч тестов в сутки функционируют в Карагандинской области

12 Ноября 2020 12:54
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Восемь ПЦР-лабораторий мощностью 10 тысяч тестов в сутки функционируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области увеличили охват населения тестированием на выявление коронавирусной инфекции. По всему региону работают 8 ПЦР-лабораторий мощностью до 10 тысяч исследований в сутки, обеспечен трёхмесячный запас лекарств и усилено оснащение больниц. Об этом в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал глава региона Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

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«Практически за полгода в области развернули 47 госпиталей на базе больниц, санаториев и общежитий. В настоящее время работают 17, остальные законсервированы. Коечный фонд увеличили в 3 раза. К декабрю число коек для лечения КВИ будет доведено до 5 200. Сейчас занятость коек не превышает 4%», - отметил Женис Касымбек.

За этот год в регионе отремонтировали 49 объектов здравоохранения, в том числе инфекционные больницы и отделения в Темиртау, Шахтинске, Балхаше и Абае. В Жезказгане построили модульный госпиталь на 200 мест.

Акцент в области делается на усилении первичной медпомощи. Для этого создано 288 мобильных поликлинических бригад. В отдалённых сёлах работают девять передвижных медкомплексов.

«Мы продолжаем оснащать больницы медтехникой для своевременной диагностики и лечения заболеваний дыхательной системы. В этом году в 2,5 раза увеличили количество ИВЛ-аппаратов. Сейчас их в стационарах 364. В 25 госпиталях установлены централизованные системы подачи медицинских газов», - рассказал аким Карагандинской области.

До конца года к 18 кабинетам компьютерной томографии, действующих в области, добавятся ещё четыре - в Шахтинске, Балхаше, Жезказгане и Сатпаеве.

Карагандинский регион - промышленный. Здесь находится 40 крупных предприятий, работающих вахтовым методом. Чтобы обеспечить их бесперебойную работу и не допустить вспышки заболевания, проводится пред- и послевахтовое тестирование и карантинизация.

Дефицита медкадров в области на сегодняшний день нет. К мобилизации готовы более 6,5 тысяч медработников.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Агата Мухамеджанова

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