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    12:00, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Восемь павлодарцев травмированы из-за бесхозного скота на дорогах

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В регионе произошло 146 аварий из-за скота, который бродил без присмотра на трассах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и восемь получили различные травмы, произошли с начала текущего года по вине бесхозного скота на автодоргах Павлодарской области», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

    По данным стражей порядка, для профилактики дорожно-транспортных происшествий, на территории области полицией регулярно проводятся рейды, а также выявляется бесхозный скот, пасущийся на автодороге.
    «В регионе функционируют 146 штрафных стоянок для скота, куда в текущем году помещено более 15 тысяч голов бесконтрольно пасущегося скота. К примеру, два факта выявлено на автодороге Павлодар-Кызылорда 24 сентября», - добавили в ведомстве.
    В первом случае возле села Пограничник вдоль дороги были замечены лошади. В отношении 49-летнего пастуха одного из крестьянских хозяйств составлен административный материал по статье 408 части 1 КРКоАП
    В другом случае возле села Береке вдоль автодороги замечено 10 лошадей, которые паслись без присмотра. В отношении владельца, жителя села Калкаман, составлен административный материал по статье 408 части 1 КРКоАП. На правонарушителей наложены штрафы в размере 3 МРП.


    Теги:
    Павлодарская область Животные МВД РК Правоохранительные органы
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