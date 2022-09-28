Восемь павлодарцев травмированы из-за бесхозного скота на дорогах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В регионе произошло 146 аварий из-за скота, который бродил без присмотра на трассах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и восемь получили различные травмы, произошли с начала текущего года по вине бесхозного скота на автодоргах Павлодарской области», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, для профилактики дорожно-транспортных происшествий, на территории области полицией регулярно проводятся рейды, а также выявляется бесхозный скот, пасущийся на автодороге.

«В регионе функционируют 146 штрафных стоянок для скота, куда в текущем году помещено более 15 тысяч голов бесконтрольно пасущегося скота. К примеру, два факта выявлено на автодороге Павлодар-Кызылорда 24 сентября», - добавили в ведомстве.

В первом случае возле села Пограничник вдоль дороги были замечены лошади. В отношении 49-летнего пастуха одного из крестьянских хозяйств составлен административный материал по статье 408 части 1 КРКоАП

В другом случае возле села Береке вдоль автодороги замечено 10 лошадей, которые паслись без присмотра. В отношении владельца, жителя села Калкаман, составлен административный материал по статье 408 части 1 КРКоАП. На правонарушителей наложены штрафы в размере 3 МРП.