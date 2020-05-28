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Восемь пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение
28 Мая 2020 20:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще восемь пациентов с коронавирусом переведены из реанимации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 3,
город Шымкент - 1,
Павлодарская область - 1,
Кызылординская область - 1,
Карагандинская область - 1,
Жамбылская область - 1.
Всего по РК 160 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение.
Ключевые слова: Коронавирус,
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