Восемь пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще восемь пациентов с коронавирусом переведены из реанимации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 3,

город Шымкент - 1,

Павлодарская область - 1,

Кызылординская область - 1,

Карагандинская область - 1,

Жамбылская область - 1.

Всего по РК 160 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение.

