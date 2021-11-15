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Восемь организованных наркогрупп ликвидировали в Казахстане

15 Ноября 2021 12:13
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Восемь организованных наркогрупп ликвидировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане выявлено свыше 2 тысяч наркопреступлений. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С начала года выявлено свыше 2 тысяч наркопреступлений, в том числе 1300 фактов сбытов и более 360 – хранения наркотиков в особо крупном размере», - уточнила Шугыла Турлыбек.

По ее словам, из незаконного оборота изъято 12,5 тонн наркотиков, в том числе более 5 килограмм героина, около 9,5 тонн марихуаны, 380 килограмм гашиша, а также 110 килограмм синтетических наркотиков.

Ликвидирована деятельность 8 организованных преступных наркогрупп и 14 подпольных нарколабораторий.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовала акция «В будущее без наркотиков». Это мероприятие проводится полицейскими на железнодорожных вокзалах одновременно во всех регионах. Акция организована для того, чтобы информировать наших граждан о последствиях участия в незаконном обороте наркотиков.



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#МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Серик Сабеков

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