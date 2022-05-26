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    Восемь объектов культуры построят в Атырауской области

    26 Мая 2022, 15:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области строят пять домов культуры. Еще на три объекта оформляются документы на строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил заместитель руководителя управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов, в настоящее время в сфере культуры за счет местного бюджета в регионе ведется строительство 5 домов культуры. В общей сложности они рассчитаны на 1 300 мест. Планируется, что в эксплуатацию дома культуры будут сданы в текущем году.

    Также в этом году началось оформление проектно-сметной документации на строительство зданий областного и городского архивов. А одна из нефтяных компаний приступает к возведению в Атырау Дворца мира и согласия. Ранее сообщалось, что в Атырауской области строят восемь спортивных объектов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Строительство Регионы Общество
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