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Восемь НПА приняты по подушевому финансированию спортивных секций в Казахстане

19 Мая 2021 15:35
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Восемь НПА приняты по подушевому финансированию спортивных секций в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С целью запуска подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций разрабатывается информационная система Bala. По состоянию на 19 мая в системе уже зарегистрированы более 220 поставщиков. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы знаете, Главой Государства Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон, в рамках реализации которого был внедрен механизм подушевого нормативного финансирования спортивных секций и творческих кружков в рамках государственного заказа. Министерством культуры и спорта проделана следующая работа. Приняты 8 нормативно-правовых актов по подушевому финансированию спортивных секций и творческих кружков. С целью запуска подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций разрабатывается информационная система Bala. Разработчиком является ТОО SoftDeCo», - рассказал вице-министр культуры и спорта РК в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

С 29 апреля к информационной системе Bala подключены областные центры республики и города республиканского значения. Доступ к информационной системе можно получить перейдя по ссылке artsport.edu.kz

«По состоянию на 19 мая 2021 года в системе зарегистрированы более 220 поставщиков. На сегодняшний день в информационной системе реализованы основные функционалы, как APM оператора и APM поставщика, параллельно ведутся работы по доработке функционалов APM родителя, и АРМ тренера», - отметил Ерлан Кожагапанов.

Справочно: АРМ (автоматизированное рабочее место) — программно-технический комплекс автоматизированной системы, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида.


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#Образование   #Культура   #Спорт   #Минкультуры  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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