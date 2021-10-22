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    19:40, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Восемь ножевых ранений нанесла сопернице жительница Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ревнивая сожительница нанесла ножевые ранения сопернице в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Около 04:30 из городской клинической больницы города Алматы в дежурную часть Карасайского РУП поступило сообщение о госпитализации нетрезвой 32-летней женщины с множественными колото-резанными ранами.

    Выехавшая по месту жительства потерпевшей следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия выяснила, что в арендуемом доме происходило пьяное застолье.

    Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные установили, что потерпевшая, отдыхая в кафе, привела оттуда домой незнакомую пару, вместе с которыми продолжала употреблять спиртное. Сыщики предположили, что ранения мог причинить кто-то из них.

    В результате кропотливой работы полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемую. После предъявления доказательств она призналась в преступлении и пояснила, что во время затянувшейся пьянки потерпевшая стала приставать к ее сожителю, вела себя «развратно», поэтому подозреваемая в порыве ревности ударила ее в грудь восемь раз кухонным ножом. Орудие преступления изъято.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 24 ч. 3, ст. 99 ч. 1 УК РК («Покушение на убийство»), проводится расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Криминал Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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