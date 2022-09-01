Восемь новых школ открылись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом учебном году в Алматы в первый класс пошли более 31 тыс. детей. Всего в школах города будут обучаться 317 тыс. школьников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В День знаний свои двери распахнули сразу восемь новых школ, четыре из них – государственные. Учебные заведения расположены в микрорайонах Мадениет, Калкаман, Саялы, Томирис и рассчитаны на 6600 мест. Остальные четыре школы (1470 мест) построены за счет частных инвестиций. Завершено строительство пристроек к школам №191, 146, 125, что позволило увеличить численность учащихся на 875 мест.

С этого учебного года школы Алматы полностью переходят на обучение в одну или две смены. Проблему последней трехсменной в городе школы №196 решило открытие нового учебного заведения в микрорайоне Мадениет с проектной мощностью на 1500 мест. Всего в городе функционируют 210 государственных и 91 частная школа.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию пять государственных и две частные школы, а также завершить строительство трех пристроек к действующим учебным заведениям.

В текущем году в рамках подготовки в школу детей из малообеспеченных семей из местного бюджета выделено 847 млн тенге. В результате почти 20 тыс. школьников Алматы получили средства в сумме 43 тыс. тенге из фонда «Всеобуч» для покупки школьной формы и канцелярских принадлежностей. Благодаря спонсорам в рамках республиканской акции «Дорога в школу – добро без границ» оказана помощь 4108 детям из нуждающихся семей на общую сумму 70,6 млн тенге.