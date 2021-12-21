Восемь новых пожарных автомобилей получили спасательные службы СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области для пожарных частей приобрели восемь новых пожарных машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, машины приобрели по проекту финансового лизинга при поддержке АО «Фонд развития промышленности».
Помимо пожарных машин, спасатели получили пять единиц оперативно-служебного автотранспорта для доставки личного состава и оборудования к месту чрезвычайных ситуаций, две автоцистерны емкостью 10 тонн и два самосвала на базе «КамАЗа». Технику приобрели за счет местного бюджета.
«За последние четыре года за счет средств местного бюджета приобретено 29 единиц техники для пожарных и спасателей, в том числе вездеходы и оперативно-спасательные автомобили. Приобретенная новая техника будет распределена в пожарные подразделения семи районов области и города Петропавловска», - сказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.
С начала года спасатели области осуществили 3 040 выездов, спасли 347 человек, эвакуировали из зоны чрезвычайных ситуаций 1 583 человека, оказали медицинскую помощь 62 пострадавшим.
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