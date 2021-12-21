+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Восемь новых пожарных автомобилей получили спасательные службы СКО

21 Декабря 2021 18:10
Поделиться:
Восемь новых пожарных автомобилей получили спасательные службы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области для пожарных частей приобрели восемь новых пожарных машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сигнал - сирена: В стране пройдет проверка системы оповещения гражданской защиты
Атыраусцев попросили не пугаться сирен Сирены зазвучат в Алматы Спасшего при пожаре детей мужчину наградили в СКО

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, машины приобрели по проекту финансового лизинга при поддержке АО «Фонд развития промышленности».

Помимо пожарных машин, спасатели получили пять единиц оперативно-служебного автотранспорта для доставки личного состава и оборудования к месту чрезвычайных ситуаций, две автоцистерны емкостью 10 тонн и два самосвала на базе «КамАЗа». Технику приобрели за счет местного бюджета.

«За последние четыре года за счет средств местного бюджета приобретено 29 единиц техники для пожарных и спасателей, в том числе вездеходы и оперативно-спасательные автомобили. Приобретенная новая техника будет распределена в пожарные подразделения семи районов области и города Петропавловска», - сказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.

С начала года спасатели области осуществили 3 040 выездов, спасли 347 человек, эвакуировали из зоны чрезвычайных ситуаций 1 583 человека, оказали медицинскую помощь 62 пострадавшим.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Безопасность  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Сигнал - сирена: В стране пройдет проверка системы оповещения гражданской защиты
Атыраусцев попросили не пугаться сирен
Сирены зазвучат в Алматы
Спасшего при пожаре детей мужчину наградили в СКО
Популярное
1 Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
2 Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
3 Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
4 369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 Современный спорткомплекс открыли в селе Алматинской области
6 Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
Читайте также
Из-за сложных условий на дорогах просят быть внимательными водителей СКО
В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Современный спорткомплекс открыли в селе Алматинской области
Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив