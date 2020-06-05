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Восемь новых домов отдыха откроют  на побережье озера Алаколь в ВКО

5 Июня 2020 01:07
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Восемь новых домов отдыха откроют  на побережье озера Алаколь в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.ьКАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане на побережье озера Алаколь в этом году распахнут свои двери восемь новых домов отдыха на 650 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

Заместитель руководителя управления туризма и внешних связей ВКО Инара Бодукова рассказала, что на побережье озера определена новая зона застройки, так называемая инвестиционная площадка, земельные участки которой будут выдаваться инвесторам посредством конкурса «Лучший проект по строительству на побережье озера Алаколь 4-звёздочной гостиницы».

Кроме того, в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» начата работа по возведению водопроводных и электрических сетей на побережье озера. Для удобства отдыхающих в этом году начнется еще и строительство медицинского, полицейского пунктов. На сегодня на их возведение подготовлена вся необходимая документация и выделен земельный участок.

Напомним, что базы отдыха на побережье озера Алаколь планируют открыть 13 июня 2020 года. При этом во избежание случаев массового заражения были установлены определенные санитарные требования.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Туризм, Общество,
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Автор:

Орал Ерланулы

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