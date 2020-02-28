Восемь новых авиарейсов будут запущены из аэропорта Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Первый казахстанский лоукостер FlyArystan запускает восемь новых авиарейсов из Караганды. Уже в апреле можно будет улететь в Шымкент, Актау, Атырау, Семей, Кызылорду, Костанай, Актобе и Москву. А добраться до карагандинского аэропорта можно будет на новом автобусе. По многочисленным просьбам авиапассажиров с апреля будет курсировать новый автобусный маршрут, передает МИА «Казинформ».

С 20 апреля по понедельникам и четвергам из карагандинского аэропорта «Сарыарка» самолёты начнут летать в Актау. Минимальная стоимость билета в один конец - 11 999 тенге.

Также с 20 апреля FlyArystan запускает регулярные рейсы Караганда - Костанай - Караганда. Билет можно приобрести по цене от 8 999 тенге. Полёты будут совершаться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Первый рейс в Атырау запланирован на 21 апреля. Стартовая цена перелёта - 11 999 тенге. Самолёты будут летать трижды в неделю - по вторникам, средам и воскресеньям.

21 апреля борт FlyArystan впервые совершит рейс из Караганды в Шымкент. Летать в город-миллионник он будет по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Минимальная стоимость билета - от 6 999 тенге.

С 22 апреля из аэропорта «Сарыарка» можно будет улететь в Кызылорду за 6 999 тенге и Актобе за 8 999 тенге. В Кызылорду самолёты будут отправляться по средам и воскресеньям, в Актобе - по средам и субботам.

Первый рейс Караганда - Семей - Караганда запланирован на 23 апреля. Минимальная стоимость билета в один конец - 5 999 тенге. Рейсы будут совершаться по понедельникам и четвергам.

В Москву, в аэропорт Жуковский, из Караганды самолёты начнут летать с 16 мая. Минимальная стоимость билета - 19 999 тенге. Рейсы запланированы на вторники и субботы.

На презентации новых авиамаршрутов казахстанского лоукостера побывал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

«Я считаю, что для нашего региона открываются новые возможности. Год назад по поручению Елбасы была создана компания FlyArystan, и уже сегодня объявлено о том, что одна из баз лоукостера будет расположена в Караганде. И именно отсюда можно будет улететь как в другие города Казахстана, так и в Россию. Мы, как исполнительный орган, будем всячески содействовать продуктивной работе компании в нашей области. В частности, совместно с компанией «КазАвтоЖол» мы завершим в ближайшее время строительство моста на объездной дороге, чтобы обеспечить горожанам комфортный и кратчайший путь до аэропорта», - сказал он.

Аким Караганды Нурлан Аубакиров также сообщил, что с апреля этого года в областном центре начнут курсировать автобусы до аэропорта «Сарыарка». У маршрута будут четыре остановки: вокзал, ЦУМ, боулинг по ул. Гоголя, автостанция Юго-Востока. Стоимость проезда - 200 тенге. Расписание автобусов будет совпадать под авиарейсы и составлено таким образом, чтобы пассажиры могли прибывать в аэропорт за 1,5-2 часа до вылета. Ходить автобусы будут круглосуточно.

«Сначала мы запустим один автобус на 49 посадочных мест. Если маршрут окажется востребованным, то мы готовы запустить ещё два таких же. Все они новые и комфортные. Их нам предоставит Автопарк №3», - пояснил Нурлан Аубакиров.

Билеты на внутренние рейсы FlyArystan по минимальным ценам уже есть в продаже на сайте flyarystan.com. Билеты на самолёт до Москвы появятся позже. В стоимость входит перелёт и провоз пяти килограммов ручной клади.