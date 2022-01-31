Восемь населенных пунктов газифицируют за два года в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За два года в Атырауской области газифицируют восемь населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работы по газоснабжению восьми населенных пунктов завершатся до конца 2024 года. Проекты будут реализованы в рамках «Комплексной программы развития Атырауской области до 2021-2025 годов». Работы по проведению газа осуществляются в населенных пунктах Кызылкогинского, Исатайского районов, где не хватает голубого топлива», - сообщил заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов.

Напомним, в настоящее время в Атырауской области показатель газоснабжения достиг 99,8%.