Восемь нарушителей карантина выявили за день в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. Ежедневно они проверяют свыше 100 заведений и объектов торговли города на предмет соблюдения ограничительных мер, выявляют десятки нарушений карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
За прошедшие сутки 29 июля нарушения карантина выявлены на 8 объектах предпринимательства.
В районе Есиль режим работы не соблюдали в баре «Chechil Pub», ресторанах «Чир-Chic», «Veranda». Также ресторан-караоке «Аlanya» функционировал за закрытыми дверями.
В списке нарушителей карантина Сарыаркинского района - центр вкусного плова «K-RIMA», лаундж-бар «Пей здесь».
После установленного времени продолжали принимать посетителей в кафе «Еда мира», саунах «Пар house», «Parilkino», расположенные в районе Алматы.
Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно в городе выявляют свыше 1300 новых случаев заболевания КВИ, около 300 пациентов со средним и тяжелым течением болезни поступают в инфекционные стационары. В связи с этим жителей и гостей, а также объекты предпринимательства Нур-Султана просят строго соблюдать саннормы и требования карантина.
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