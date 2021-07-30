Восемь нарушителей карантина выявили за день в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. Ежедневно они проверяют свыше 100 заведений и объектов торговли города на предмет соблюдения ограничительных мер, выявляют десятки нарушений карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

За прошедшие сутки 29 июля нарушения карантина выявлены на 8 объектах предпринимательства.

В районе Есиль режим работы не соблюдали в баре «Chechil Pub», ресторанах «Чир-Chic», «Veranda». Также ресторан-караоке «Аlanya» функционировал за закрытыми дверями.

В списке нарушителей карантина Сарыаркинского района - центр вкусного плова «K-RIMA», лаундж-бар «Пей здесь».

После установленного времени продолжали принимать посетителей в кафе «Еда мира», саунах «Пар house», «Parilkino», расположенные в районе Алматы.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно в городе выявляют свыше 1300 новых случаев заболевания КВИ, около 300 пациентов со средним и тяжелым течением болезни поступают в инфекционные стационары. В связи с этим жителей и гостей, а также объекты предпринимательства Нур-Султана просят строго соблюдать саннормы и требования карантина.