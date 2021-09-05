Восемь нарушителей карантина привлекли к ответственности за день в Нур-Султане
В районе Сарыарка карантин не соблюдали игровой клуб «EL classico» и ночной клуб «Nirvana».
В список нарушителей Алматинского района попали игровой клуб «Достар», бар «Малена» и бар «Панаехали»
Также установленный режим работы проигнорировали в барах «Tequila» и «Ray Bar», расположенных в районе Есиль.
Карантин нарушили и в баре «Панаехали» в Байконырском районе.
Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.
Стоит отметить, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Поэтому жители и гости города должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. Для обеспечения безопасности здоровья, как своего, так и окружающих, гражданам следует пройти вакцинацию против коронавируса, поскольку иммунизация вакциной является единственным эффективным методом борьбы с опасным вирусом.