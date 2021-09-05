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    15:21, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Восемь нарушителей карантина привлекли к ответственности за день в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше сотни объектов предпринимательства ежесуточно проверяют мониторинговые группы столицы. Только за один рейд выявляются десятки нарушений карантинного режима. За сутки, 4 сентября ограничительные меры проигнорировали восемь заведений города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    В районе Сарыарка карантин не соблюдали игровой клуб «EL classico» и ночной клуб «Nirvana».

    В список нарушителей Алматинского района попали игровой клуб «Достар», бар «Малена» и бар «Панаехали»

    Также установленный режим работы проигнорировали в барах «Tequila» и «Ray Bar», расположенных в районе Есиль.

    Карантин нарушили и в баре «Панаехали» в Байконырском районе.

    Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

    Стоит отметить, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Поэтому жители и гости города должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. Для обеспечения безопасности здоровья, как своего, так и окружающих, гражданам следует пройти вакцинацию против коронавируса, поскольку иммунизация вакциной является единственным эффективным методом борьбы с опасным вирусом.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Астана
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