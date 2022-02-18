Восемь нарколабораторий за год выявили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году пресекли деятельность восьми нарколабораторий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев на брифинге рассказал об операции по выявлению крупной нарколаборатории, которую организовали в небольшом селе Миролюбово Жамбылского района.
В поле зрения оперативников семейная пара, занимавшаяся распространением «солей» в Петропавловске, попала в феврале прошлого года. Полицейские установили круг лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Он оказался довольно большим.
«Устойчивый канал сбыта позволил создать производство наркотиков и специальные условия. В селе был приобретен дом с целью организации нарколаборатории. Прекурсоры и «ингредиенты» для состава покупали в странах СНГ. В лаборатории были созданы и соблюдены все специальные условия и оборудования: летняя кухня с возможностью выветривания, специальные смешиватели, держатели, колбы, мерные емкости, защитные костюмы и респираторы. Работали в нарколаборатории с очень токсичными кислотами, такими как серная, соляная, и бензол, входящими в состав наркотика», - рассказал Ж. Басыбаев.
Полицейские изъяли более трех килограммов синтетических наркотиков – это около 50 тысяч разовых доз - большое количество упаковочного материала для наркотиков, более 10 сотовых телефонов, аптечные весы, блокнот и тетрадь с записями совершенных сделок и прочеее.
Специализированный областной суд приговорил организатора к 16 годам лишения свободы, остальных участников преступной группы - к 15, 11, и 12 годам лишения свободы.
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