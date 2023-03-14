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Восемь нарколабораторий планировали запустить иностранцы в Казахстане

14 Марта 2023, 21:56
Восемь нарколабораторий планировали запустить иностранцы в Казахстане Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД в ходе масштабной специальной операции ликвидирована деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей производство синтетических наркотиков и их сбыт на территории Казахстана с помощью интернет-ресурсов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце прошлого года оперативными работниками ведомства в Алматинской области проведена разработка, в ходе которой были выявлены и задержаны восемь иностранцев, организовавших производство синтетических наркотиков в трех подпольных лабораториях на территории региона. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими дополнительно были установлены два иностранца – основных организатора этой преступной группы, ответственные за финансирование, а также поставку прекурсоров (химических веществ для производства наркотиков) и лабораторного оборудования из-за рубежа в Казахстан.

Один из организаторов, организовавший поставку, хранение и реализацию прекурсоров на днях был задержан в городе Алматы. В ходе обыска арендованных им шести складов изъято восемь единиц специального лабораторного оборудования для цикла производства наркотиков, так называемые «реакторы», и 13 тонн прекурсоров. Таким образом, не допущено изготовление более двух тонн синтетических наркотиков (это 4 млн разовых доз) и создание восьми крупных нарколабораторий в стране.

Также изъято более 30 единиц другого оборудования для изготовления синтетических наркотиков, в том числе вакуумные фильтры, терморегуляторы и насосы. Наложены аресты на три частных дома и три автомашины. Расследование продолжается.


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