Восемь нарколабораторий ликвидировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь нарколабораторий ликвидировано в Казахстане. Об этом сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Берикхан Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года уже выявлено и ликвидировано 8 нарколабораторий (в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях). Так, в Петропавловске производством синтетических наркотиков занималась семейная пара. Они организовали подпольную лабораторию в селе Миролюбово Жамбылского района. Купили дом. Прекурсоры и химические вещества для производства «соли» приобретались в странах СНГ», - сообщил Берикхан Нургалиев на брифинге в МВД.

По его словам, изъят упаковочный материал, шприцы, аптечные весы, записи с описанием процессов производства и более 1 кг синтезированного наркотика.

«Ликвидирована крупная нарколаборатория в Алматы. Она создана двумя гражданами в частном доме на территории садоводческого общества в Медеуском районе города. В ходе обыска изъято более 13 кг готового вещества, а также оборудование и прекурсоры для производства мефедрона. Назначена судебно-химическая экспертиза. Буквально на днях пресечено производство наркотиков в поселке Аршалы Акмолинской области. Это стало итогом масштабной спецоперации, в результате которой ликвидировано 4 лаборатории в нескольких регионах страны», - подчеркнул спикер.

В общей сложности, по результатам этой операции изъято более 20 кг пировалерона.

«По 2400 литрам изъятых химикатов, предназначенных для производства наркотиков, назначена судебно-химическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по фактам производства и сбыта наркотиков в особо крупном размере и созданию организованной преступной группы», - заключил представитель МВД.