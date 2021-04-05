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    12:58, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Восемь нарколабораторий ликвидировали в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь нарколабораторий ликвидировано в Казахстане. Об этом сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Берикхан Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года уже выявлено и ликвидировано 8 нарколабораторий (в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях). Так, в Петропавловске производством синтетических наркотиков занималась семейная пара. Они организовали подпольную лабораторию в селе Миролюбово Жамбылского района. Купили дом. Прекурсоры и химические вещества для производства «соли» приобретались в странах СНГ», - сообщил Берикхан Нургалиев на брифинге в МВД.

    По его словам, изъят упаковочный материал, шприцы, аптечные весы, записи с описанием процессов производства и более 1 кг синтезированного наркотика.

    «Ликвидирована крупная нарколаборатория в Алматы. Она создана двумя гражданами в частном доме на территории садоводческого общества в Медеуском районе города. В ходе обыска изъято более 13 кг готового вещества, а также оборудование и прекурсоры для производства мефедрона. Назначена судебно-химическая экспертиза. Буквально на днях пресечено производство наркотиков в поселке Аршалы Акмолинской области. Это стало итогом масштабной спецоперации, в результате которой ликвидировано 4 лаборатории в нескольких регионах страны», - подчеркнул спикер.

    В общей сложности, по результатам этой операции изъято более 20 кг пировалерона.

    «По 2400 литрам изъятых химикатов, предназначенных для производства наркотиков, назначена судебно-химическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по фактам производства и сбыта наркотиков в особо крупном размере и созданию организованной преступной группы», - заключил представитель МВД.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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