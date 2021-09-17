Восемь наркокурьеров задержали полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейскими задержано восемь иногородних граждан, прибывших в ВКО для закладок наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В период с 1 по 15 сентября полицейскими Восточно-Казахстанской области при координации прокуратуры проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности. В результате в поле зрения стражей порядка попали ряд иногородних граждан, которые, как было установлено позже, специально приехали в областной центр для налаживания канала распространения синтетического зелья. Все они действовали только в ночное время, надеялись остаться незамеченными и четко следовали инструкциям администратора одного из интернет-магазина по распространению наркотиков, находящегося за пределами нашей страны.

Менее чем за полмесяца сотрудниками полиции на каждого из них была собрана необходимая доказательственная база, послужившая основанием для их задержания. Задержания проведены как на арендуемых ими квартирах, так и при непосредственном осуществлении закладок, то есть с поличным. У всех восьмерых наркокурьеров, среди которых были жители Павлодарской, Костанайской и Актюбинской областей, изъят особый крупный вес синтетических наркотиков, эквивалентный одной тысяче разовым дозам.

- Среди задержанных был и несовершеннолетний, учащийся одного из колледжей. Возраст остальных от 23 до 30 лет. Все задержанные арестованы. Их действия квалифицируются по статьям 296, 297 УК РК, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы до 15 лет, – отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.





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