Восемь нападений совершено на сотрудников скорой помощи в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области с января по август произошло восемь нападений на сотрудников скорой медпомощи. Граждане совершают правонарушения в основном в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, зарегистрированы такие случаи, когда пациенты или их родственники угрожали медработникам холодным или огнестрельным оружием, требуя сделать наркотические препараты. Отмечены случаи, когда неадекватные в алкогольном опьянении и агрессивно настроенные родные пациента повредили автотранспорт скорой помощи, сломав боковую дверь с целью препятствия оказания медицинской помощи. Также зафиксирован случай, когда пациент в алкогольном опьянении препятствовал оказанию первой помощи – он выражался нецензурной бранью, кидал лопату, тяпку, вилы и разбил лобовое стекло санитарного авто», - рассказывает заместитель директора по лечебной работе станции скорой и неотложной помощи Алматинской области Юлия Эккель.

Она также отметила, что был случай, когда родственник пациентки на вызове напал на фельдшера, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

«Также был случай, когда муж пациентки избил фельдшера, в результате чего он получил перелом лучевой кости. И таких случаев становится больше. Необходимо отметить что среди фельдшеров есть и молодые хрупкие девушки, которые не могут оказать физическое сопротивление при нападениях. С каждым разом нападения увеличиваются. Мы приезжаем оказывать помощь, а наших сотрудников там оскорбляют, унижают. Однако, несмотря на наличие угроз, сотрудники оказывают экстренную медицинскую помощь при угрожаемых жизни состояниях. Если фельдшер ведет себя или действует не так, как ожидает пациент или его родственник, то часто возникает агрессия», - добавила Юлия Эккель.

По данным пресс-службы скорой медпомощи региона, по всем вышеперечисленным фактам департаментом полиции области были предприняты меры в соответствии с законом РК.



