Восемь моренных озер в Алматы представляют наибольшую опасность в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В окрестностях города Алматы расположены 45 моренных и ледниковых озер, из которых особо прорывоопасных – 12, при этом наибольшую опасность в текущем году представляют 8 озер. Об этом сказано на странице в сети Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

На текущий год запланированы превентивные работы по опорожнению на 8 озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы.

«В настоящее время на 8 озерах приступят к работе 90 человек, будут задействованы бульдозеры, будут углублены и расчищены эвакуационных каналы, монтажу сифонных труб, а также запуск насосных установок. Подготовлены 9 единиц насосов повышенной производительности, 2000 метров полиэтиленовых труб, которые были приобретены в 2019 году при поддержке и содействии акимата Алматы», - говорится в сообщении департамента.

Для наблюдений за моренными озерами в селеопасный период будет функционировать 21 пост.

В 2020 году на 7 моренных озерах через сбросные каналы, путем проведения их расчистки и углубления, а также сифонных труб было откачено и сброшено – 5,2 млн м3 воды.



