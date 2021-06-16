Восемь моренных озер в Алматы представляют наибольшую опасность в этом году
На текущий год запланированы превентивные работы по опорожнению на 8 озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы.
«В настоящее время на 8 озерах приступят к работе 90 человек, будут задействованы бульдозеры, будут углублены и расчищены эвакуационных каналы, монтажу сифонных труб, а также запуск насосных установок. Подготовлены 9 единиц насосов повышенной производительности, 2000 метров полиэтиленовых труб, которые были приобретены в 2019 году при поддержке и содействии акимата Алматы», - говорится в сообщении департамента.
Для наблюдений за моренными озерами в селеопасный период будет функционировать 21 пост.
В 2020 году на 7 моренных озерах через сбросные каналы, путем проведения их расчистки и углубления, а также сифонных труб было откачено и сброшено – 5,2 млн м3 воды.