Восемь многодетных семей стали счастливыми новоселами в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Восемь многодетных семей получили жилье в селе Темирбека Жургенова в Айтекебийском районе Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для многодетных семей было построено четыре двухквартирных дома. Ключи от домов им вручил аким области Ондасын Уразалин.

«Много лет стоял в очереди. Благодарны государству, что создают условия для наших детей. Пусть как можно больше многодетных, нуждающихся семей обретут свою крышу над головой. У нас шестеро детей, старшему из которых 11 лет, а младшему завтра исполнится два года. Такой вот подарок получился на день рождения», - поделился радостью многодетный отец, железнодорожник Талгат Омирзаков.

Глава региона отметил, что обеспечение доступным и комфортным жильем нуждающихся остается в приоритете.

«В соответствии с поручением Главы государства Правительством разработан ряд программ, на это выделяются средства. И работа проводится не только в областном центре. Жилье для очередников, в том числе многоэтажное, вводится и в районных центрах. К примеру, в Бадамше скоро будет сдан пятиэтажный дом. Здесь построено жилье одноэтажное - максимально комфортное в условиях сельской местности, чтобы семьи могли завести хозяйство», - отметил Ондасын Уразалин, пожелав новоселам мира и достатка в доме.

В этом году в селе кардинально преобразился стадион. В ходе реконструкции здесь были обустроены беговая дорожка и поле для мини-футбола с искусственным газоном, установлены воркаут площадка и трибуны на 608 зрительских мест, приведено в порядок административное здание. Отметим, это первый ремонт стадиона за последние 33 года.

В целом, село активно развивается, проводятся масштабные работы по благоустройству. В этом году в рамках программы «Ауыл-Ел бесігі» на сумму более 412 миллионов тенге отремонтированы дороги сразу семи улиц, в следующем году ремонт будет проведен на шести улицах. При этом все улицы села в 2022 году полностью обеспечат освещением. Также в текущем году было отреставрировано здание центральной библиотеки, имеющей 21 филиал и почти 17 тысяч читателей. Кроме того, за счет спонсорских средств открыт новый парк.

«Радует, что бизнесмены за счет своих средств начали строить парки, детские площадки, скверы. Радует, что мы смогли отремонтировать стадион, который теперь соответствует запросам жителей районного центра. Работа по развитию сельских территорий, созданию комфортных условий для проживания на селе будет продолжена», - подчеркнул аким.