Восемь миллионов тенге разыграли среди вакцинированных в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау среди вакцинированных от коронавирусной инфекции разыграли 8 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау прошли щестой и седьмой этапы акции «Вакцинируйся и получи денежный приз». Было разыграно десять сертификатов на сумму 200 тысяч тенге каждый для вакцинировавшихся с 21 по 31 августа и шесть сертификатов на сумму 1 миллион тенге для получивших вакцину с 1 по 31 августа»,- сообщает региональная служба коммуникаций.

Одним из обладателей 1 миллиона тенге стал Жомарт Жумабекрв. На церемонии вручения сертификатов присутствовала его супруга Айнур Фазылова.«Мы и не думали, что выиграем деньги, сначала даже не поверили. Желаю такой большой радости и удачи всем атыраусцам», — сказала Айнур.Акция продолжается. Главный приз, который будет разыгран в октябре, составляет 10 миллионов тенге.







