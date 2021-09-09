21:48, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6
Восемь миллионов тенге разыграли среди вакцинированных в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау среди вакцинированных от коронавирусной инфекции разыграли 8 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Атырау прошли щестой и седьмой этапы акции «Вакцинируйся и получи денежный приз». Было разыграно десять сертификатов на сумму 200 тысяч тенге каждый для вакцинировавшихся с 21 по 31 августа и шесть сертификатов на сумму 1 миллион тенге для получивших вакцину с 1 по 31 августа»,- сообщает региональная служба коммуникаций.Одним из обладателей 1 миллиона тенге стал Жомарт Жумабекрв. На церемонии вручения сертификатов присутствовала его супруга Айнур Фазылова.
«Мы и не думали, что выиграем деньги, сначала даже не поверили. Желаю такой большой радости и удачи всем атыраусцам», — сказала Айнур.
Акция продолжается. Главный приз, который будет разыгран в октябре, составляет 10 миллионов тенге.