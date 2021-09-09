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    21:48, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Восемь миллионов тенге разыграли среди вакцинированных в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау среди вакцинированных от коронавирусной инфекции разыграли 8 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырау прошли щестой и седьмой этапы акции «Вакцинируйся и получи денежный приз». Было разыграно десять сертификатов на сумму 200 тысяч тенге каждый для вакцинировавшихся с 21 по 31 августа и шесть сертификатов на сумму 1 миллион тенге для получивших вакцину с 1 по 31 августа»,- сообщает региональная служба коммуникаций.

    Одним из обладателей 1 миллиона тенге стал Жомарт Жумабекрв. На церемонии вручения сертификатов присутствовала его супруга Айнур Фазылова.
    «Мы и не думали, что выиграем деньги, сначала даже не поверили. Желаю такой большой радости и удачи всем атыраусцам», — сказала Айнур.
    Акция продолжается. Главный приз, который будет разыгран в октябре, составляет 10 миллионов тенге.




    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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