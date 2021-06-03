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    15:44, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Восемь миллионов тенге перечислила мошеннику жительница СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Северо-Казахстанской области поверила звонку из службы безопасности банка и лишилась восьми миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 44-летняя жительница Петропавловска попалась на распространенную мошенническую схему. Незнакомый голос сообщил ей, будто на её счёте замечена подозрительная активность. Якобы для того, чтобы спасти деньги, нужно перевести их на «резервный счёт». Женщина выполнила указания преступников и лишилась всех своих сбережений.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». Преступников ищут.

    «Из всех мошеннических сценариев именно этот приводит к самым большим суммам ущербов. Преступники могут быть убедительны, настойчивы, они могут знать многие подробности, касающиеся финансовых дел своих жертв. Известны случаи, когда они шли на угрозы, требуя выполнить перевод денег либо назвать коды и пароли. Важно помнить: преступники бессильны, пока вы сами не открыли им доступ к своим банковским активам», - сказал начальник управления криминальной полиции Петр Климов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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