Восемь медучреждений отремонтировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году ремонт проводился в 52 объектах образования. Работы завершились в 39 из них, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии «Nur Otan», вопрос ремонта образовательных и медицинских учреждений обсуждали на заседании Комиссии партийного контроля.

Председатель Комиссии Ерлан Алпысов рекомендовал тщательно следить за сроками и исполнением ремонтных работ на оставшихся 13 объектах образования.

В этом году капитальный ремонт провели в восьми медучреждениях области. На эти цели выделили 305 млн тенге.

Три проекта - капитальный ремонт во врачебных амбулаториях села Благовещенки Жамбылского района, села Новоселовки района имени Габита Мусрепова, села Шагалалы Аккайынского района - на 195,6 млн тенге реализовали по проекту «Ауыл – Ел бесігі». За счет местного бюджета, на 109,4 млн тенге, отремонтировали пять медучреждений Петропавловска, Тайыншинского и Шал акына районов.

Еще один вопрос для обсуждения: реконструкция, капитальный, средний ремонт и содержание автодорог республиканского значения. На эти работы выделили 5,3 млрд тенге.

Один из важных проектов – реконструкция участка автодороги «Челябинск-Новосибирск». Там работы начнутся весной следующего года. С подрядчиком велись судебные разбирательства, сейчас идет процедура пересчета проектно-сметной документации. На реконструкцию потратят 46 млн тенге.