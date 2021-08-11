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Восемь медработников подделывали паспорта вакцинации в Казахстане

11 Августа 2021 12:17
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Восемь медработников подделывали паспорта вакцинации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентством по финансовому мониторингу при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городах Алматы, Шымкент, Актобе, Павлодар и Тараз установлены медицинские работники и другие лица, занимавшиеся незаконной продажей поддельных паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Вышеуказанные лица, с целью обогащения, вопреки задачам органов здравоохранения и нормам морали, проводили фиктивную вакцинацию граждан.

Таким образом заведомо поддельные паспорта вакцинации реализовывали за денежное вознаграждение от 5 000 до 30 000 тенге.

По данным фактам начаты 7 досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренных 385 статьей уголовного кодекса. То есть подделка документов.

В настоящее время установлено 37 граждан, на имя которых выданы фиктивные паспорта вакцинации, а также 12 лиц, в том числе 8 медицинских работников, причастных к подделке.

Оперативно-следственные мероприятия по установлению других подозреваемых лиц продолжаются.


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#Борьба с преступностью   #Коррупция   #Коронавирус в РК   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации   #Финансы  
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