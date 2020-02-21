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Восемь медалей завоевали казахстанки на ЧА по женской борьбе

21 Февраля 2020 22:22
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Восемь медалей завоевали казахстанки на ЧА по женской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- В Нью-Дели завершился чемпионат Азии по женской борьбе. Наша команда в первый его день не отметилась выступлением в финалах. Однако второй она провела ударно - три схватки за «золото», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Первый же финал завершился для нас «золотом». Уверенно представила команду Татьяна Ахметова-Аманжол. Она ярко провела решающую схватку в категории до 53 килограммов. Казалось, японка Мая Мукаида одержит легкую победу, доведя счет до 0:8. Тем не менее, казахстанка собралась, победив досрочно.

До 53 килограммов:

1. Татьяна Ахметова-Аманжол (Казахстан);
2. Мая Мукаида (Япония);
3. Актенге Кеунимжаева (Узбекистан);
3. Винеш (Индия).

Следом на пьедестал попала и Алтынай Сатылган. Она победила в схватке за бронзовую медаль в категории до 57 килограммов. Спортсменка также досрочно завершила матч. Ее соперницей была вьетнамка Тхи Дао. Отметим, Алтынай принесла в копилку Казахстана шестую медаль.

До 57 килограммов:

1. Рисако Каваи (Япония);
2. Давачимег Ерхембаяр (Монголия);
3. Алтынай Сатылган (Казахстан);
3. Аншу (Индия).

Следующий финал с участием нашей спортсменки был в категории до 62 килограммов. В нем выступила Аяулым Касымова. Против нее на ковер вышла Юкако Каваи из Японии. К перерыву с перевесом в балл вела соперница. Затем Юкако улучшила свое положение. Завершилась же схватка победой японки со счетом 1:5 - «серебро».

До 62 килограммов:

1. Юкако Каваи (Япония);
2. Аяулым Касымова (Казахстан);
3. Айсулу Тыныбекова (Кыргызстан);
3. Номин Ердене Парвии (Монголия).

Завершала выступление команды Жамила Бакбергенова. Она выступила в финале весовой категории до 72 килограммов. За «золото» с ней билась представительница Японии Мей Шиндо. Счет в противостоянии оказался 2:1 в пользу нашей спортсменки.

До 72 килограммов:

1. Жамила Бакбергенова (Казахстан);
2. Мей Шиндо (Япония);
3. Прит Гуршаран (Индия).

Таким образом, в активе наших спортсменок восемь медалей. Татьяна Ахметова-Аманжол (до 53 килограммов) и Жамила Бакбергенова (до 72 килограммов) стали первыми, «серебро» в активе Аяулым Касымовой (до 62 килограммов). На третью ступень пьедестала поднялись Алтынай Сатылган (до 57 килограммов), Валентина Исламова (до 50 килограммов), Марина Зуева (до 55 килограммов), Мадина Бакбергенова (до 59 килограммов) и Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов).

В командном зачете у Казахстана третье место. Первое заняла Япония, а второе - Индия.

Следующими за медали будут биться вольники.


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Ключевые слова: Спорт,
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