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Восемь медалей привезли с чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ спортсмены Улытауской области

Редактор:  
Артем Волков
2 Мая 2023, 16:10
Восемь медалей привезли с чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ спортсмены Улытауской области Фото: пресс-служба акимата Улытауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 25 по 30 апреля в городе Самарканд (Узбекистан) проходил чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Улытауской области.

По итогам соревнований воспитанники специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Управления физической культуры и спорта Улытауской области показали отличные результаты. На счету наших спортсменов – 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Салов Вячеслав: С2 (каноэ-двойка) – золото на дистанции 200 м; С2 (каноэ-двойка) – серебро на дистанции 500 м; С2 (каноэ-двойка) – серебро на дистанции 1000 м.

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Фалалеева Виктория: К4 (байдарка-четверка) – золото на дистанции 500 м.

Турсын Малика: C1 (каноэ-одиночка) – серебро на дистанции 200 м; С4 (каноэ-четверка) – бронза на дистанции 500 м.

Крайнев Глеб: С4 (каноэ-четверка) – золото на дистанции 500 м.

Ударцев Глеб: К1 (байдарка-одиночка) – бронза на дистанции 200 м.

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