Восемь ложных звонков о терроризме зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали восемь ложных сообщений об акте терроризма. Полицейские напомнили, что за это правонарушение грозит уголовное наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы департамента полиции, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, согласно санкции статьи Уголовного кодекса, наказывается штрафом в размере до 5 000 МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Стражи порядка отметили, что подобные «шутки» приводят к нарушению нормального функционирования объектов и финансовым убыткам. В реагировании на сигналы бывают задействованы значительные силы и средства. Организуется эвакуация людей, перекрываются подъездные пути. На место прибывают экипажи пожарной службы и скорой медицинской помощи, взрывотехники и кинологи с собаками, выставляется полицейское оцепление. По каждому случаю такого сообщения принимается весь комплекс следственно-оперативных мер по установлению злоумышленника.

«Ложное сообщение об акте терроризма — серьёзное преступление, которое в Казахстане нередко совершают подростки. В нашем регионе таких фактов не зарегистрировано. Мотивы же у школьников могут быть разными: от умышленного хулиганства до желания сорвать уроки. На плечи родителей «шутников» ложится уголовная ответственность. В начале учебного года планируется ужесточение ответственности, о чём будет сообщено дополнительно. Родителям следует внушить несовершеннолетним детям недопустимость подобных выходок», - подчеркнули в пресс-службе.