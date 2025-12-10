Восемь лет ожидания и 870 млн тенге: почему пустует новый парк в Кокшетау

Во времена перестройки все пришло в запустение. Железную дорогу убрали, а парк долгие годы находился в полуразрушенном состоянии.

Лишь в 2016 году экс-аким Акмолинской области Сергей Кулагин поручил построить здесь парк культуры и отдыха с лыжероллерной трассой.

Планы у чиновников на тот момент были весьма грандиозные: здесь должны были воздвигнуть колесо обозрения, аквапарк, этноаул и многое другое. Реальность вышла менее масштабной и долго реализуемой.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Парк построен на месте захоронения

На самом деле история парка началась с трагедии. По информации Музея истории города Кокшетау, на этом месте в 1918 году белогвардейцы генерала Анненкова расстреляли около 60 большевиков.

Первоначально их могила находилась на 100 метров западнее, но в 1957 году решением исполкома Кокчетавского городского совета народных депутатов останки перенесли на нынешнее место и был установлен первый обелиск.

Позже, уже 1967 году, в честь 50-летия Великой Октябрьской революции здесь появился новый памятник.

На постаменте из гранита бронзовая скульптурная группа из трех железобетонных фигур — двух мужчин и женщины. Общая высота, по информации музея, — 11,5 метров.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

У подножия памятника вскоре появился парк, который получил свое название по монументу — парк Борцам революции.

К сегодняшнему дню парк успел поменять свое имя несколько раз: первоначальное Борцам революции сменилось на Алаш арыстары, а в этом году он стал парком «Бәйтерек».

Какие были планы

В 2016 году на месте нынешнего парка начались работы. Было решено создать здесь парк культуры и отдыха с лыжероллерной трассой. Парк должен был стать местом притяжения и досуга для жителей областного центра.

Фото: kokshetau.online

Проектом, который был размещен в соцсетях, было предусмотрено строительство здания спортивно-бытового комплекса, здания общественного туалета, благоустройство территории парка общей площадью 25 га (устройство газонов, цветников, посадка деревьев и кустарников, МАФ, асфальтовое покрытие, тротуарная брусчатка), подведение наружных инженерных сетей, лыжероллерная трасса 1,5 км шириной 4 м с площадкой, входная группа длиной 12 м, мост высотой 7 м длиной 80 м, ограждение территории и даже пруд и скважина.

Фото: kokshetau.online

В перспективе за счет привлечения инвесторов в парке планировалось разместить кафетерий, стелу, мототрек, крытый спортзал, аквапарк, волейбольную и баскетбольную площадки, футбольную площадки, бассейн, Дворец Молодежи, амфитеатр, колесо обозрения, сад камней, этнозону и аттракционы.

Что в реальности

Те, кто посещал этот парк много лет назад, помнят центральную аллею и множество вековых деревьев по ее краям. Новый парк лишился этой зелени, вместо нее были высажены молодые елочки и кустарники.

Подрядной организацией построены обещанные здания спортивно-бытового комплекса, туалета, подведены наружные инженерные сети, сделана лыжероллерная трасса, установлены детские площадки, футбольный корт, места для воркаута и занятия скейтингом.

Появилось множество скамеек и урн. Но центрального места с памятником борцам революции изменения не коснулись: все тот же старый монумент и разломанные ступени.

О аквапарке, этноауле и колесе обозрения речи теперь не ведется. Их планировали сделать за счет частных инвестиций. Возможно, когда-нибудь… В общем, амбициозные планы в реальности оказались менее масштабными.

Прогулявшись по парку, встретила лишь нескольких прохожих.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Парк вроде и неплохой, мы порой приводим сюда детей, так как живем рядом, но это можно сделать лишь днем, потому как после 4 уже темнеет, а в парке нет освещения. Да и из развлечений для малышей здесь лишь одна детская площадка, — посетовала жительница близлежащих домов Сауле.

В вечернее время фонари парка не работают. Ярким светящимся объектом остается лишь здание спортивно-бытового комплекса, в котором сейчас размещается молодежный центр.

Кстати, при сдаче объекта аким подчеркнул, что теперь здание будет принадлежать МРЦ города Кокшетау. Молодежь и будет следить за порядком на прилегающей территории. Однако, как заверили сотрудники МРЦ, здание до сих пор не передано на их баланс.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Что в перспективе?

В ответ на журналистский запрос по объекту «Парк культуры и отдыха с лыжероллерной трассой» (бывший парк Борцам революции, ныне Бәйтерек) в пресс-службе акимата города Кокшетау сообщили, что сметная стоимость проекта, согласно заключению экспертизы, составляла 869,7 млн тенге, общий объем освоенного финансирования составил 810,5 млн тенге.

Освоение по годам велось в следующем порядке: 2017 г. — 206,6 млн тг, 2018 г. — 95,4 млн, 2020 г. — 225,1 млн, 2021 г. — 241,2 млн и 2025 год — 42 млн тенге, предназначенные для завершения оставшихся работ и проведения необходимых процедур по вводу объекта в эксплуатацию.

Генподрядчиком проекта является ТОО «АДС-2001». Договорная стоимость - 806,5 млн тенге. Авторский надзор осуществляло ТОО «Жилпромпроект Кокшетау», технический — ТОО «DS& V».

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Все работы завершены в полном объеме. Проект имел длительный цикл реализации, поскольку финансирование ежегодно выделялось поэтапно, в пределах утвержденного бюджета. Строительно-монтажные работы выполнялись по мере поступления средств, что и стало ключевым фактором продолжительности проекта, — пояснили в ведомстве.

Парк был введен в эксплуатацию в июле текущего года. Сейчас, как уточнили чиновники, проводится регистрация объекта в органах НАО (госимущество). Это обязательная юридическая процедура перед передачей имущества на баланс.

— После завершения регистрации объект будет передан на баланс МРЦ города Кокшетау, что позволит обеспечить полноценное содержание, обслуживание и функционирование парка. До завершения юридической процедуры передачи объект временно находится на балансе заказчика — отдела строительства. Содержание обеспечивается в рамках действующих возможностей подразделения, — добавили в ведомстве.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Жалобы жителей по вопросам благоустройства и освещения чиновники обещали взять в работу: соответствующим службам поручено усилить контроль за санитарным состоянием территории и техническим обслуживанием объектов инженерной инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что парк аттракционов снесут по решению суда в Шымкенте.