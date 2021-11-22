Восемь лет лишения свободы назначено акмолинским экс-полицейским за присвоение и растрату

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Восемь лет лишения свободы и возмещение материального ущерба около 15 млн тенге. Такой приговор вынес кокшетауский городской суд в отношении двух экс-полицейских, выписывающих приказы о «фиктивных» командировках и необоснованные премии, передает коррепсондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в кокшетауском городском суде Акмолинской области, ведомством было рассмотрено уголовное дело в отношении двух бывших должностных лиц департамента полиции Акмолинской области.

«Судом установлено, что с мая по сентябрь 2019 года в городе Кокшетау бывший заместитель начальника и начальник управления финансового обеспечения, будучи должностными лицами департамента полиции, вступив в предварительный сговор в группе лиц, похитили вверенные бюджетные средства, что повлекло причинение существенного вреда правам и охраняемым законом интересам государства, организации, а также совершили служебный подлог, тем самым причинив материальный ущерб в размере 17 446 362 тенге», - отметили в суде.

Мужчины разработали преступный план, согласно которому, действуя из корыстных побуждений, организовали подготовку проектов приказов о «фиктивных» командировках сотрудников в регионы области и необоснованных поощрениях (премировании), правда, деньги эти сотрудники, включенные в приказы, должны были им вернуть.

Подсудимым было предъявлено обвинение сразу по трем статьям. Первая – пункт второй части четвертой статьи 189 УК РК – присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, должностным лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Вторая – пункт третий части четвертой статьи 361 УК РК – использование должностным лицом своих служебных полномочий. И третья – часть первая статьи 369 УК РК – служебный подлог.

«Подсудимые вину в совершении уголовного правонарушения не признали, однако в результате анализа собранных по делу доказательств, показаний свидетелей, материалов негласных следственных действий, заключений экспертиз, суд пришел к выводу о доказанности вины осужденных в предъявленном им обвинении», - добавили в суде.

Приговором оба фигуранта дела окончательно признаны виновными в совершении уголовных правонарушениий, предусмотренных пунктом два части четыре статьи 189 и частью первой статьи 369 Уголовного кодекса, и им назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того экс-полицейские лишены специального звания «полковник полиции». Гражданский иск департамента полиции удовлетворен частично. С осужденных в солидарном порядке взыскано в счет возмещения материального ущерба 14 969 762 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.