Восемь конкурсов о госзакупках отменили в области Абай

По протестам прокуратуры Бородулихинского района области Абай отменено восемь государственных закупок на 545 млн тенге. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В нарушение законодательства местными исполнительными органами района при организации конкурсов на строительство систем уличного освещения и других сооружений вместо проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, разработаны сметные расчеты.

В другом случае в технической спецификации по конкурсу среднего ремонта дорог местные исполнительные органы к потенциальным поставщикам устанавливали завышенные требования. В соответствии с требованиями поставщик должен был иметь в собственности или аренде асфальтобетонный завод на территории района. Это создало препятствие для участия предпринимателей в конкурсе.