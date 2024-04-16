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    20:24, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Восемь конкурсов о госзакупках отменили в области Абай

    прокуратура
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По протестам прокуратуры Бородулихинского района области Абай отменено восемь государственных закупок на 545 млн тенге. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    В нарушение законодательства местными исполнительными органами района при организации конкурсов на строительство систем уличного освещения и других сооружений вместо проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, разработаны сметные расчеты.

    В другом случае в технической спецификации по конкурсу среднего ремонта дорог местные исполнительные органы к потенциальным поставщикам устанавливали завышенные требования. В соответствии с требованиями поставщик должен был иметь в собственности или аренде асфальтобетонный завод на территории района. Это создало препятствие для участия предпринимателей в конкурсе.

    Теги:
    Госзакупки Закон и право Регионы Казахстана Регионы Абайская область Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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