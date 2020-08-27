+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 16 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Восемь казахстанских туристов спасены с горящей яхты у берегов Сардинии

27 Августа 2020 11:11
Поделиться:
Восемь казахстанских туристов спасены с горящей яхты у берегов Сардинии

КАЛЬЯРИ. КАЗИНФОРМ - Итальянская береговая охрана в среду опубликовала впечатляющее видео, на котором 50-метровая яхта горит и тонет в Средиземном море у итальянского побережья Сардинии. Со слов представителей береговой охраны, 17 человек были спасены с горящей яхты Lady MM, которая оставила за собой только огромное облако дыма. Инцидент произошел во вторник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на VOA News.

Новости по теме
Туркестан и Шымкент договорились о развитии единого туристского маршрута
С понедельника открываются для посещения заповедники и нацпарки Казахстана Автобус перевернулся в Туркестанской области: названы предварительные причины аварии Автобус с пассажирами опрокинулся в Туркестанской области

Сообщается, что яхта Lady MM направлялась с Капри на Сардинию.

Итальянское информационное агентство ANSA передает, что яхта загорелась примерно в 96 километрах от Капо Комино, на северо-восточном побережье Сардинии. Служба новостей сообщает, что береговая охрана, получив сигнал бедствия с яхты, направила к месту происшествия две лодки и вертолет.

17 человек на борту, включая восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа, уже покинули судно и находились в другой лодке, когда прибыла береговая охрана. Один из кораблей береговой охраны доставил команду и туристов в поселок Синискола на Сардинии. Сообщений о пострадавших не поступало.

Береговая охрана выясняет причину аварии.

Видео: Euronews


Подписывайтесь на наш канал:

#Туризм   #Происшествия   #Италия  
Поделиться:

Автор:

Жанна Нурмаганбетова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив