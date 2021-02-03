Восемь казахстанских конькобежцев представят страну на мировом первенстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Херенвен этой зимой является центром конькобежного спорта. Он принял два этапа Кубка мира, по итогам которых определились участники предстоящего мирового первенства. ЧМ пройдет также в этом нидерландском городе. Казахстан будет представлен восемью атлетами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На ЧМ смогли квалифицироваться следующие спортсмены:

Надежда Морозова (1500 метров, 3000 метров, масс-старт);

Екатерина Айдова (500 метров, 1000 метров, 1500 метров);

Виталий Щиголев (1500 метров, командные соревнования;

Дмитрий Морозов (масс-старт, командные соревнования);

Роман Креч (500 метров, 1000 метров);

Демьян Гаврилов (1500 метров, командные соревнования);

Бакдаулет Сагатов (масс-старт);

Артур Галиев (1000 метров).

Добавим, что ЧМ пройдет с 11 по 14 февраля.



