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    21:42, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Восемь казахстанских конькобежцев представят страну на мировом первенстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Херенвен этой зимой является центром конькобежного спорта. Он принял два этапа Кубка мира, по итогам которых определились участники предстоящего мирового первенства. ЧМ пройдет также в этом нидерландском городе. Казахстан будет представлен восемью атлетами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    На ЧМ смогли квалифицироваться следующие спортсмены:

    Надежда Морозова (1500 метров, 3000 метров, масс-старт);
    Екатерина Айдова (500 метров, 1000 метров, 1500 метров);
    Виталий Щиголев (1500 метров, командные соревнования;
    Дмитрий Морозов (масс-старт, командные соревнования);
    Роман Креч (500 метров, 1000 метров);
    Демьян Гаврилов (1500 метров, командные соревнования);
    Бакдаулет Сагатов (масс-старт);
    Артур Галиев (1000 метров).
    Добавим, что ЧМ пройдет с 11 по 14 февраля.



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