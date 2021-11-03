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Восемь казахстанских боксеров потерпели поражение в четвертьфинале ЧМ-2021

3 Ноября 2021 01:22
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Восемь казахстанских боксеров потерпели поражение в четвертьфинале ЧМ-2021

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Еще три боксера досрочно завершили выступление на чемпионате мира-2021 в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В 1/4 финала в весовой категории до 63,5 килограмма Санатали Тольтаев встретился с шотландцем Ризом Линчем и уступил ему раздельным решением судей. Таким образом, Санатали Тольтаев стал шестым боксером из Казахстана, который досрочно завершил выступление на ЧМ-2021.

В 1/4 финала в весовой категории до 71 килограмма Асланбек Шымбергенов встретился с украинцем Юрием Захареевым, который был чемпионом мира среди молодежи. В этом поединке победу одержал Захареев — раздельным решением судей. Таким образом, Асланбек Шымбергенов досрочно завершил выступление на ЧМ-2021 и остался без медали. Это уже седьмая потеря сборной Казахстана на турнире.

В 1/4 финала в весовой категории до 80 килограммов Нурбек Оралбай встретился с представителем Сербии Владимиром Мирончиковым и уступил ему единогласным решением судей. Таким образом, Нурбек Оралбай стал уже восьмым боксером из Казахстана, который вылетел с ЧМ-2021.

Ранее дальше по турнирному пути также пройти не сумели Саматали Тольтаев (60 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг).



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