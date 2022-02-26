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вчера 23:08
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Восемь казахстанских боксеров будут биться за «золото» «малого чемпионата мира»
СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В финале международного турнира по боксу «Странджа» в Софии (Болгария) сборную Казахстана представят восемь боксеров (четыре — у мужчин, четыре — у женщин). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
У мужчин за «золото» будут биться Дамир Абдикадыр (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг) и Сагындык Тогамбай (86 кг); у женщин — Назым Кызайбай (50 кг), Дина Жоламан (54 кг), Валентина Хальзова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Финальные бои пройдут 26 и 27 февраля.
Напомним, перед полуфиналами «Странджи» у Казахстана было второе по численности представительство на турнире — 17 боксеров (9 мужчин и 8 женщин). По этому показателю сборная Казахстана уступала только России, которую в полуфинале представлял 21 спортсмен.
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