12:15
15 Июня 2022 10:38
Восемь казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
Из них в городе Алматы – четыре человека, в столице – два человека, в Карагандинской области – два.
Всего в стране выздоровело 1 292 105 человек от COVID-19.
Как ранее сообщалось, 13 новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки, лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев и более 4 млн 720 тыс. человек ревакцинированы против КВИ в Казахстане.
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