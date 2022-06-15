15 Июня 2022 10:38

Восемь казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них в городе Алматы – четыре человека, в столице – два человека, в Карагандинской области – два.

Всего в стране выздоровело 1 292 105 человек от COVID-19.

Как ранее сообщалось, 13 новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки, лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев и более 4 млн 720 тыс. человек ревакцинированы против КВИ в Казахстане.

