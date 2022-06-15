Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Восемь казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
15 Июня 2022 10:38

Восемь казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них в городе Алматы – четыре человека, в столице – два человека, в Карагандинской области – два.

Всего в стране выздоровело 1 292 105 человек от COVID-19.

Как ранее сообщалось, 13 новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки, лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев и более 4 млн 720 тыс. человек ревакцинированы против КВИ в Казахстане.


Читайте также
Запасы лекарственных растений истощаются в Казахстане
Тринадцать новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки
Более 40 тыс. беременных женщин полностью привились вакциной Pfizer
Более 4 млн 720 тыс. человек ревакцинированы против КВИ в Казахстане
Лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев
Евросоюз закупает вакцину от оспы обезьян
ВОЗ созывает чрезвычайный комитет для оценки опасности оспы обезьян
Почти 3,5 тыс. доноров в этом году сдали кровь в Атырау

Лента новостей

Архив