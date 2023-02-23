РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:23, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    Восемь казахстанцев выйдут на ринг малого чемпионата мира по боксу

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В четверг, 23 февраля, на международном турнире по боксу «Странджа», который также называют малым чемпионатом мира, выступят восемь казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Четыре казахстанца выйдут на ринг в дневной сессии, которая начнется в 17:00 по астанинскому времени, еще четыре — в вечерней (22:00).

    Расписание боев казахстанских боксеров:

    Дневная сессия:

    51 кг. Кенже Муратулы — Бишвамитра Чонгтхам (Индия);

    57 кг. Оразбек Асылкулов — Луис Оливейра (Бразилия);

    80 кг. Бекзад Нурдаулетов — Артем Агеев (Сербия);

    92 кг. Абзал Куттыбеков — Артем Иорданян (Грузия).

    Вечерняя сессия:

    48 кг. Ернур Кайрат — Лука Кублашвили (Грузия);

    67 кг. Темирхан Тезек — Бехзод Хамидов (Узбекистан);

    86 кг. Бекзат Танатар — Шохжахон Абдуллаев (Узбекистан);

    +92 кг. Камшыбек Кункабаев — Баходир Джалолов (Узбекистан).


    Фото: sports.kz

    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!