Восемь казахстанцев выйдут на ринг малого чемпионата мира по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В четверг, 23 февраля, на международном турнире по боксу «Странджа», который также называют малым чемпионатом мира, выступят восемь казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Четыре казахстанца выйдут на ринг в дневной сессии, которая начнется в 17:00 по астанинскому времени, еще четыре — в вечерней (22:00).

Расписание боев казахстанских боксеров:

Дневная сессия:

51 кг. Кенже Муратулы — Бишвамитра Чонгтхам (Индия);

57 кг. Оразбек Асылкулов — Луис Оливейра (Бразилия);

80 кг. Бекзад Нурдаулетов — Артем Агеев (Сербия);

92 кг. Абзал Куттыбеков — Артем Иорданян (Грузия).

Вечерняя сессия:

48 кг. Ернур Кайрат — Лука Кублашвили (Грузия);

67 кг. Темирхан Тезек — Бехзод Хамидов (Узбекистан);

86 кг. Бекзат Танатар — Шохжахон Абдуллаев (Узбекистан);

+92 кг. Камшыбек Кункабаев — Баходир Джалолов (Узбекистан).

Фото: sports.kz