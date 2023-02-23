07:23, 23 Февраль 2023 | GMT +6
Восемь казахстанцев выйдут на ринг малого чемпионата мира по боксу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В четверг, 23 февраля, на международном турнире по боксу «Странджа», который также называют малым чемпионатом мира, выступят восемь казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Четыре казахстанца выйдут на ринг в дневной сессии, которая начнется в 17:00 по астанинскому времени, еще четыре — в вечерней (22:00).
Расписание боев казахстанских боксеров:
Дневная сессия:
51 кг. Кенже Муратулы — Бишвамитра Чонгтхам (Индия);
57 кг. Оразбек Асылкулов — Луис Оливейра (Бразилия);
80 кг. Бекзад Нурдаулетов — Артем Агеев (Сербия);
92 кг. Абзал Куттыбеков — Артем Иорданян (Грузия).
Вечерняя сессия:
48 кг. Ернур Кайрат — Лука Кублашвили (Грузия);
67 кг. Темирхан Тезек — Бехзод Хамидов (Узбекистан);
86 кг. Бекзат Танатар — Шохжахон Абдуллаев (Узбекистан);
+92 кг. Камшыбек Кункабаев — Баходир Джалолов (Узбекистан).
Фото: sports.kz