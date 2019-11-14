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Восемь казахстанцев вышли в полуфинал чемпионата Азии по боксу

14 Ноября 2019 21:30
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Восемь казахстанцев вышли в полуфинал чемпионата Азии по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня завершились четвертьфинальные поединки чемпионата Азии среди молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

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В весовой категории 91 кг Сагындык Тогамбай одержал победу над боксером из Китая и вышел в полуфинал. Ерасыл Жакпеков выиграл путевку в полуфинал у иракского спортсмена в весе 84 кг. Среди девушек в весовой категории 60 кг Улжанай Мамутова одержала верх над боксершей из Китая.

В весовой категории до 69 кг Маргулан Айдарулы одержал победу над боксером из Ирана. Дархан Дуйсебай выиграл индийского боксера в весе до 64 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы 49 кг оказался сильнее монгольского боксера. В весовой категории до 56 кг Бейбарыс Жексен одержал верх над соперником из Китая. Азамат Бектас выиграл корейского спортсмена в весе до 75 кг и также прошел в полуфинал.

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Ключевые слова: Спорт,
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