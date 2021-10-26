Восемь инвестпроектов реализуют в Жаркаинском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Восемь инвестиционных проектов на сумму 8,8 млрд тенге реализуют в Жаркаинском районе Акмолинской области. Такую информацию озвучил на прошедшем брифинге аким района Жанболат Хамитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, по итогам года в основной капитал Жаркаинского района привлечено 5,7 млрд тенге инвестиций. В текущем году начата реализация восьми инвестиционных проектов, которые позволят привлечь 8,8 млрд тенге инвестиций.

Так, в районе уже начата реализация проектов ТОО «Тасты-Талды Агро» по строительству линейного элеватора в селе Тасты-Талды (стоимость проекта оценивается в 750 млн тенге), строительство хлебоприемного пункта ТОО «АгропродЖаркаин в городе Державинске (600 млн тенге). Уже практически реализован проект ТОО «Алин Агро» по строительству механизированного тока (35 млн тенге). Проект ТОО «Темирлан» по строительству молочной фермы на 200 голов КРС (450 млн тенге) завершится в следующем году. До конца текущего года завершат проекты ТОО «Осана Агро» по откормплощадке на 100 голов КРС стоимостью 100 млн тенге и модернизации зернохранилища мощностью 20 тыс. тонн стоимостью 50 млн тенге, а также ТОО «Костычево» по созданию мясной фермы на 100 голов КРС стоимостью 70 млн тенге. ТОО «Алтын Дан KZ» начало строительство бытового здания и двух складов ангарного типа стоимостью 80 млн тенге.

Как отметил выступающий, общий объем строительных работ в районе составил 0,4 млрд тенге или 37,8% к уровню прошлого года. В жилищное строительство привлечено 461,3 млн тенге инвестиций. Введено 3128 кв. м жилья или 63,2% к уровню прошлого года. Данные показатели к завершению текущего года планируем исполнить на 100,8%.

«Хочу отметить, что в 2022 году будет проведена работа по строительству плавательного бассейна в городе Державинске. Так, из средств областного бюджета планируется к выделению сумма 450 млн тенге. Согласно реализации Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan», в 2022 году в районе планируется ввод в эксплуатацию 6000 кв. м жилья или двух 80-квартирных домов в микрорайоне Молодежный. В текущем году работа по реконструкции первого 80-квартирного дома уже начата, заключён договор с подрядной организацией», - резюмировал Ж. Хамитов.