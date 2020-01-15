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Восемь инвестпроектов планируется реализовать в Атбасарском районе Акмолинской области

15 Января 2020 01:27
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Восемь инвестпроектов планируется реализовать в Атбасарском районе Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОМ - 15,4 тыс. кв. метров введенного в эксплуатацию жилья, более 130 семей, получивших новые квартиры в минувшем году. В первом квартале наступившего года будут построены еще два жилых дома на 90 квартир. Их обладателями станут многодетные семьи и представители социально-уязвимых слоев населения. Об этих и других итогах социально-экономического развития 2019 года и планах на 2020 год в Атбасарском районе сообщил на брифинге аким региона Аманбек Калжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

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«Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 36,5 млрд тенге. Сельхозпроизводителям со стороны государства выплачено более 115 млн тенге субсидий на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества выпускаемой продукции. По состоянию на 1 января 2020 года поголовье КРС в районе составляет 31,4 тыс. голов, овец и коз 27,53 тыс. голов и лошадей 11,4 тыс. голов», - проинформировал А. Калжанов.

Аким региона подробно остановился на вопросах развития малого и среднего бизнеса, инвестиционных проектах.

«В Атбасарском районе действуют порядка 2,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в которых занято около 6,5 тыс. человек. В рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020» банками второго уровня выдано 6 кредитов на сумму 283 млн тенге. В 2020 году планируется выдать кредиты на сумму более 300 млн тенге. В 2019 году реализовано 13 инвестпроектов на общую сумму 321 млн тенге, с созданием 86 рабочих мест (магазины, кафе и торговые дома). В текущем году планируется осуществить восемь инвестпроектов на общую сумму около 42 млрд тенге. В том числе - строительство откормочной площадки на 400 голов КРС (ТОО «Арип Агро»), фабрики по производству овсяных хлопьев (ТОО «БАХА СОНЕ») и птицефабрики мощностью 50 тысяч голов кур несушек и 11,5 млн штук яиц в год (ТОО «Интер Трайд»)», - сообщил спикер.

Вопросам ремонта объектов ЖКХ и автомобильных дорог также уделяется большое внимание со стороны акимата района. Как рассказал аким области, в 2019 году завершено строительство водопроводных сетей в селе Сепе (451 млн тенге), обеспечено водой 422 человека. В 2020 году планируется завершение реконструкции водопроводных сетей и сооружений в селах Шуйское и Покровка. Реализация анных проектов позволит обеспечить питьевой водой более 1,3 тыс. человек. Установлена подстанция для обслуживания электричеством более 50 домов по улицам Набережная и Казахстанская в городе Атбасар.

«В 2019 году проведены текущие ремонты 68 км автомобильных дорог районного и областного значения на общую сумму 18 млн тенге. («Атбасар-Шуйское-Макеевка» - 8 км. За счет средств ТОО «Шуйское-21», - «Новомариновка-Есенгельды» отремонтировано 60 км дороги. Выполнен средний ремонт 57,5 км автодорог мобильных дорог областного значения на общую сумму 1,5 млрд тенге («Атбасар-Сочинское», «Атбасар-Кийма»). Завершена реконструкция автодороги протяженностью 1571 км на общую сумму 273 млн тенге. Установлены 10 остановочных площадок для общественного транспорта, светофорные объекты, тротуары и дорожные знаки, - отметил Аманбек Калжанов.

Предупреждение и устранение противопаводковых угроз также находится на контроле властей региона.

«Для устранения имеющихся угроз запланированы мероприятия по проведению дноуглубительных работ русла реки Жабай в городе Атбасар, от слияния рек Жыландинка и Жабай до впадения реки Жабай в реку Есиль. Также в текущем году начнутся работы по строительству защитных дамб в селах Мариновка, Борисовка и Садовое Атбасарского района. Завершено ПСД на дноуглубительные и руслорасширительные работы на реке Жабай, оно находится на госэкспертизе. На противопаводковые мероприятия из бюджета района на 2020 год выделены 9,3 млн тенге», - резюмировал аким района.


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Ключевые слова: Инвестпроекты, Инфраструктурные проекты, Акмолинская область,
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