Восемь инвестпроектов планируется реализовать в Атбасарском районе Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОМ - 15,4 тыс. кв. метров введенного в эксплуатацию жилья, более 130 семей, получивших новые квартиры в минувшем году. В первом квартале наступившего года будут построены еще два жилых дома на 90 квартир. Их обладателями станут многодетные семьи и представители социально-уязвимых слоев населения. Об этих и других итогах социально-экономического развития 2019 года и планах на 2020 год в Атбасарском районе сообщил на брифинге аким региона Аманбек Калжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

«Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 36,5 млрд тенге. Сельхозпроизводителям со стороны государства выплачено более 115 млн тенге субсидий на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества выпускаемой продукции. По состоянию на 1 января 2020 года поголовье КРС в районе составляет 31,4 тыс. голов, овец и коз 27,53 тыс. голов и лошадей 11,4 тыс. голов», - проинформировал А. Калжанов.

Аким региона подробно остановился на вопросах развития малого и среднего бизнеса, инвестиционных проектах.

«В Атбасарском районе действуют порядка 2,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в которых занято около 6,5 тыс. человек. В рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020» банками второго уровня выдано 6 кредитов на сумму 283 млн тенге. В 2020 году планируется выдать кредиты на сумму более 300 млн тенге. В 2019 году реализовано 13 инвестпроектов на общую сумму 321 млн тенге, с созданием 86 рабочих мест (магазины, кафе и торговые дома). В текущем году планируется осуществить восемь инвестпроектов на общую сумму около 42 млрд тенге. В том числе - строительство откормочной площадки на 400 голов КРС (ТОО «Арип Агро»), фабрики по производству овсяных хлопьев (ТОО «БАХА СОНЕ») и птицефабрики мощностью 50 тысяч голов кур несушек и 11,5 млн штук яиц в год (ТОО «Интер Трайд»)», - сообщил спикер.

Вопросам ремонта объектов ЖКХ и автомобильных дорог также уделяется большое внимание со стороны акимата района. Как рассказал аким области, в 2019 году завершено строительство водопроводных сетей в селе Сепе (451 млн тенге), обеспечено водой 422 человека. В 2020 году планируется завершение реконструкции водопроводных сетей и сооружений в селах Шуйское и Покровка. Реализация анных проектов позволит обеспечить питьевой водой более 1,3 тыс. человек. Установлена подстанция для обслуживания электричеством более 50 домов по улицам Набережная и Казахстанская в городе Атбасар.

«В 2019 году проведены текущие ремонты 68 км автомобильных дорог районного и областного значения на общую сумму 18 млн тенге. («Атбасар-Шуйское-Макеевка» - 8 км. За счет средств ТОО «Шуйское-21», - «Новомариновка-Есенгельды» отремонтировано 60 км дороги. Выполнен средний ремонт 57,5 км автодорог мобильных дорог областного значения на общую сумму 1,5 млрд тенге («Атбасар-Сочинское», «Атбасар-Кийма»). Завершена реконструкция автодороги протяженностью 1571 км на общую сумму 273 млн тенге. Установлены 10 остановочных площадок для общественного транспорта, светофорные объекты, тротуары и дорожные знаки, - отметил Аманбек Калжанов.

Предупреждение и устранение противопаводковых угроз также находится на контроле властей региона.

«Для устранения имеющихся угроз запланированы мероприятия по проведению дноуглубительных работ русла реки Жабай в городе Атбасар, от слияния рек Жыландинка и Жабай до впадения реки Жабай в реку Есиль. Также в текущем году начнутся работы по строительству защитных дамб в селах Мариновка, Борисовка и Садовое Атбасарского района. Завершено ПСД на дноуглубительные и руслорасширительные работы на реке Жабай, оно находится на госэкспертизе. На противопаводковые мероприятия из бюджета района на 2020 год выделены 9,3 млн тенге», - резюмировал аким района.