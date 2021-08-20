Восемь интернет-мошенничеств совершил алматинец в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области задержали интернет-мошенника, который через сайт объявлений «продавал» запчасти для дорогих автомобилей по низким ценам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за 32-летним подозреваемым пришлось выезжать в Алматы. От действий злоумышленника, который представлялся столичным продавцом, пострадали восемь человек. После получения предоплаты он переставал выходить на связь с покупателями.

Задержанный водворен под стражу, идет следствие, в ходе которого проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Мошенничество».

За семь месяцев сотрудники криминальной полиции области проверили 637 объявлений, из которых 61 заблокировали через администрации сайтов. С начала года в регионе зарегистрировали свыше 300 фактов интернет-мошенничеств.