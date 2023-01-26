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Восемь иностранцев привлекли к ответственности за распространение наркотиков в СКО

26 Января 2023, 21:01
Восемь иностранцев привлекли к ответственности за распространение наркотиков в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за прошлый год выявили 242 наркоправонарушения. О ситуации в регионе на брифинге сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации И. Терзиди, среди наркопреступлений 90 фактов сбыта, 18 – хранения и 12 фактов контрабанды. Из незаконного оборота за год по области изъяли 425 кг различных наркотиков. В том числе почти 3,5 кг – «синтетики». Пресекли два канала поставки синтетических наркотиков из Алматы и Астаны в Петропавловск и деятельность одной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

К уголовной ответственности за год привлекли 139 человек, из них восемь иностранцев.

«В области состоят на учете 499 наркозависимых, в том числе несовершеннолетний. Одним из основных направлений деятельности нашего управления является профилактика наркомании. В первую очередь, среди молодежи. Мы зашли в социальные сети, создали аккаунты, анонимный телефон «горячей линии». Опыт показывает нам, что завлекая молодежь в профилактические мероприятия, мы показываем им другие, правильные стороны жизни. Мы не можем повлиять на закрытие таких мессенджеров, как Telegram и VIPole, где полностью отсутствует цензура и можно с легкостью приобрести наркотики и даже получить инструкцию по их изготовлению, но работаем по принципу «осведомлен значит вооружен», - рассказал И. Терзиди.

В прошлом году по инициативе североказахстанских полицейских был ограничен доступ к 193 сайтам пронаркотического содержания.


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